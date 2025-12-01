Roma-Napoli 0-1 Koné in conferenza stampa | Il contatto c’è stato il VAR sarebbe dovuto intervenire
Terminata la partita tra Roma e Napoli, valida per la 13esima giornata di Serie A. A parlare della gara, durante la conferenza stampa post partita, è stato Koné. Queste le sue parole: “Nel complesso è stata una gara equilibrata, ma il Napoli ha avuto meriti importanti. Noi abbiamo avuto il pallino del gioco in mano, ma non siamo riusciti a fare male. Dobbiamo rialzarci subito perché la stagione è ancora lunga. Fallo su di me? C’è un contatto, mi tocca, ma l’arbitro ha deciso di non fischiare. Quando ci sono queste tipo di gare secondo me varrebbe la pena andare a riguardare l’episodio. Come stai fisicamente? Ho dato il massimo di quello che potevo dare oggi. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
