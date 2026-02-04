Trenta nuovi vice ispettori rafforzano la polizia a Reggio il benvenuto di Sirna e Vaccaro

Questa mattina a Reggio Calabria sono arrivati trenta nuovi vice ispettori di polizia. Provenienti dal 19esimo corso di formazione, hanno completato il percorso tra Nettuno e Spoleto. Ora si integrano nel lavoro quotidiano della questura, pronti a dare il loro contributo sul territorio. Sirna e Vaccaro li hanno accolti con un saluto ufficiale, sottolineando l’importanza di rafforzare le fila di chi lavora per la sicurezza della città.

Questa mattina Reggio Calabria ha accolto un nuovo contingente di energie al servizio dello Stato: trenta vice ispettori della polizia, provenienti dal 19esimo corso di formazione svoltosi negli istituti di Nettuno e Spoleto, hanno fatto il loro ingresso ufficiale nel tessuto operativo della.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Approfondimenti su Reggio Calabria Polizia Questura di Bergamo, pronti 9 nuovi vice-ispettori La Questura di Bergamo si prepara a rafforzare la sua squadra con l’arrivo di nove nuovi vice-ispettori. Concorso Polizia di Stato per 1000 allievi vice ispettori: il bando, i requisiti e come fare domanda È stato pubblicato il bando per il concorso della Polizia di Stato, che prevede l’assunzione di 1000 allievi vice ispettori. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Reggio Calabria Polizia Argomenti discussi: Trento: assegnati nuovi vice ispettori ed agenti e potenziato il controllo del territorio; Record di rinforzi per la polizia, 32 agenti e 22 vice ispettori in più. A Trento saranno garantite 5 volanti: potenziato il presidio all'ospedale; Concorso 1000 Vice Ispettori PS: vecchi a 28 anni. Parte il ricorso collettivo!; Questura di Trento. In arrivo 54 nuovi agenti. Il Sap dà il benvenuto ai nuovi vice ispettori a CrotoneIl Sap di Crotone accoglie 13 nuovi vice ispettori della Polizia di Stato, assegnati a Questura e Polizia Stradale ... ilcrotonese.it Rafforzata la Questura di Crotone: 13 nuovi vice ispettori in servizioIl questore Panvino: «Due grandi strategie: il contrasto alle organizzazioni criminali e garantire la sicurezza dei cittadini» ... corrieredellacalabria.it Torremaggiore più pulita: installati nuovi posacenere per il rispetto dell’ambiente Sono in corso di installazione circa trenta nuovi posacenere in diverse zone della città di Torremaggiore, con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini al corretto conferimento dei mo - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.