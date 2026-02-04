Questura di Bergamo pronti 9 nuovi vice-ispettori

La Questura di Bergamo si prepara a rafforzare la sua squadra con l’arrivo di nove nuovi vice-ispettori. Dopo aver terminato le formazioni, sono pronti a entrare in servizio per garantire più sicurezza in città.

Bergamo. Rinforzi in via Noli: 9 Vice Ispettori della Polizia di Stato sono pronti a entrare in servizio una volta completati i rispettivi corsi di formazione. Ad accoglierli il Questore Vincenzo Nicolì, che ha rivolto loro un sentito benvenuto, evidenziando l’importanza di operare quotidianamente in sicurezza, facendo squadra e con serenità. “Siate proattivi”, questo l’invito rivolto ai neo Vice Ispettori, sottolineando la necessità di mantenere un’attenzione costante a ogni aspetto del servizio, affinché l’azione della Polizia di Stato sia sempre efficace, puntuale e attenta alle esigenze dei cittadini.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Questa mattina, a Ferrara, otto nuovi vice ispettori della polizia di Stato sono arrivati alla Questura.

La Questura di Parma riceve otto nuovi rinforzi, tra ispettori e agenti, nell'ambito del Piano incrementi e assegnazioni della Polizia di Stato.

