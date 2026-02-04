Trenta mesi per ritirare lo studio fragile sui danni da vaccino | troppo tardi per fermare la disinformatija no-vax

Il report pubblicato il primo agosto sulla rivista Human Vaccines & Immunotherapeutics arriva dopo quasi tre anni di attese e polemiche. La ricerca, che analizza il legame tra le vaccinazioni contro il Covid-19 e i decessi, ha visto un lungo iter prima di essere resa pubblica. Troppo tardi, però, per fermare la disinformazione che si è diffusa tra i no-vax, pronti a usare ogni nuova informazione per alimentare i loro dubbi.

Il primo agosto 2023 una rivista scientifica indicizzata, Human Vaccines & Immunotherapeutics, pubblica un articolo che affronta un tema ad altissima sensibilità pubblica: il possibile rapporto tra vaccinazioni contro il Covid-19 e mortalità. Il lavoro, firmato da Greg J. Marchand e collaboratori, si presenta come una meta-analisi di studi di tipo self-controlled case series, una metodologia che confronta, all'interno degli stessi individui, il rischio di eventi in finestre temporali successive alla vaccinazione con il rischio osservato in altri periodi della loro storia clinica. Gli autori riportano due risultati principali: nessun aumento della mortalità per tutte le cause e un modesto aumento del rischio di mortalità cardiaca nei maschi, espresso come hazard ratio leggermente superiore a uno e statisticamente significativo.

