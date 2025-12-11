Stare troppo sui social ti fa distaccare dal tuo corpo Lo studio di tre università
Uno studio condotto da tre università di Pisa evidenzia come un uso eccessivo dei social media possa ridurre la connessione con il proprio corpo, influenzando la percezione delle sensazioni fisiche e creando un senso di distacco dalla propria esperienza corporea.
Pisa, 11 dicembre 2025 – Sentirsi meno in contatto con il proprio corpo, prestare meno attenzione alle sue sensazioni, percepirsi più distanti dalla propria esperienza fisica. L’uso problematico dei social media non influisce solo sull’attenzione o sull’umore: può favorire nel tempo il distacco dall’esperienza corporea. È quanto emerge da uno studio pubblicato sul Journal of Behavioral Addictions e firmato da Silvia Casale dell’ Università di Firenze, Simon Ghinassi dell’ Università di Pisa e Jon D. Elhai dell’ University of Toledo negli Stati Uniti. La ricerca. La ricerca è stata condotta su 216 studentesse e studenti universitari italiani tra i 18 e i 33 anni in due momenti, a distanza di quattro mesi, tra il 2023 e il 2024. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Lettera a chi ha paura di me ? Voce di Rocco (Pitbull, cuore troppo grande per stare fermo) Lo so. Quando mi vedi, ti irrigidisci. Il tuo corpo parla prima di te: un passo indietro, il fiato corto, la mano che stringe il guinzaglio come se io fossi un pericolo. Ma tu - facebook.com Vai su Facebook
Tutti i benefici di un social detox di una settimana - Focus.it - I risultati di uno studio confermano che stare troppo sui social fa male alla salute mentale, ma basta una settimana di social detox per sentirsi meglio. Lo riporta focus.it