Domenica a Lucca cambia il percorso di due linee di autobus e treni. La 1+ e la 3+ modificano le rotazioni per la manifestazione “Lucca in maschera”. Le nuove rotte entreranno in vigore per tutto il giorno, causando alcune variazioni nei collegamenti con il centro storico. La modifica riguarda sia le linee ferroviarie sia quelle autostradali, per permettere ai partecipanti di muoversi più facilmente durante l’evento.

**Lucca in maschera, domenica cambiano due linee del trasporto pubblico** Domenica 8 febbraio, a Lucca, si modifica il percorso di due linee del trasporto pubblico: la 1+ e la 3+, coinvolte nella manifestazione “Lucca in maschera”. Le due linee, abituali nel normale flusso del traffico urbano, saranno interamente deviate a causa della chiusura al transito veicolare di alcune piazze e strade del centro storico, prevista per l’intera giornata. La modifica non riguarda soltanto l’orario, quanto la rotazione completa delle linee, che andranno a seguire percorsi diversi, con l’obiettivo di garantire il passaggio dei mezzi e dei passeggeri senza intorpidire l’esperienza della manifestazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Treni e autobus di Lucca: due linee ferroviarie e autostradali modificano le rotazioni domenica.

Problemi sui binari a Genova.

La Circumvesuviana si conferma tra le peggiori linee ferroviarie italiane, secondo i dati Pendolaria 2025 di Legambiente.

