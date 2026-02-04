Trecate le sfilate e le feste del Carnevale 2026

A Trecate torna il Carnevale. La Pro Loco organizza nuovamente le sfilate e le feste per celebrare questa tradizione. Gli eventi sono pronti a animare le strade della città, con carri colorati e maschere che riempiranno il centro. La voglia di divertirsi è tanta, e anche quest’anno il Carnevale promette di portare allegria e spasso a grandi e bambini.

Torna il tradizionale appuntamento organizzato dalla Pro Loco di Trecate per festeggiare il Carnevale 2026.Il programmaDOMENICA 8 FEBBRAIOOre 15 Ritrovo in Piazza Cavour per la consegna delle chiavi da parte dell'Amministrazione alla Regina Ghita ed al Re Bartula.Ore 15,30 Partenza della sfilata.🔗 Leggi su Novaratoday.itImmagine generica

