Tre cacciatori morti c'è un indagato | il mistero del cane in auto e i corpi a 30 metri l'uno dall'altro

Tre cacciatori sono morti nel bosco di Montagnareale, sui Nebrodi. Uno di loro, l’amico del cacciatore più anziano, è stato trovato morto nel bosco ed è ora sotto indagine. La polizia ipotizza che una lite tra cacciatori o un colpo partito accidentalmente abbia scatenato la tragedia. I corpi sono stati trovati a circa 30 metri l’uno dall’altro, e il mistero sul motivo di questa doppia o triplice morte resta aperto.

L'amico del cacciatore più anziano trovato morto nel bosco di Montagnareale, sui Nebrodi, è indagato: alla base della tragedia forse una lite tra cacciatori o un primo colpo partito accidentalmente. Tre uomini sono rimasti uccisi.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Montagnareale Tragedia Anziano travolto da un’auto mentre passeggia col cane: alla guida un 22enne, morti l’uomo e l’animale Un incidente a Viterbo ha coinvolto un uomo di 75 anni e il suo cane, investiti da un'auto guidata da un giovane di 22 anni. Cacciatori trovati morti sui Nebrodi, prende forza l’ipotesi del ‘quarto uomo’: “Nessuno dei tre si è ucciso” Le forze dell’ordine continuano a indagare sui tre cacciatori trovati morti sui Nebrodi. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Montagnareale Tragedia Argomenti discussi: Tre cacciatori morti sui Nebrodi, la pista: C’era un quarto uomo, è quello che ha sparato; Messina, il giallo dei tre cacciatori trovati morti nei boschi dei nebrodi: colpiti a fucilate; Tre cacciatori sono stati trovati morti in provincia di Messina; I tre cacciatori trovati morti nel bosco, interrogate nella notte decine di persone. Tre cacciatori morti, c’è un indagato: il mistero del cane in auto e i corpi a 30 metri l’uno dall’altroL'amico del cacciatore più anziano trovato morto nel bosco di Montagnareale, sui Nebrodi, è indagato: alla base della tragedia forse una lite tra cacciatori ... fanpage.it I tre cacciatori morti nel Messinese: forse c’era un quarto uomoMONTAGNAREALE (MESSINA) – Continuano le indagini dei carabinieri per individuare l’eventuale quarto uomo presente alla battuta di caccia nei boschi di Montagnareale, sui Nebrodi, nel Messinese, dove d ... livesicilia.it Sulla morte dei tre cacciatori uccisi sui Nebrodi il sospetto è che ci fosse una quarta persona sulla scena del crimine: uno dei proiettili trovati sarebbe partito da un’arma ancora non trovata - facebook.com facebook I tre cacciatori uccisi sui Nebrodi, l’ipotesi del quarto uomo: «L’ultimo colpo non sarebbe partito dai fucili delle vittime» x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.