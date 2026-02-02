Cacciatori trovati morti sui Nebrodi prende forza l'ipotesi del ‘quarto uomo' | Nessuno dei tre si è ucciso

Le forze dell’ordine continuano a indagare sui tre cacciatori trovati morti sui Nebrodi. La scena lascia molti dubbi, e cresce l’ipotesi di un coinvolgimento di un “quarto uomo”. Gli investigatori non escludono che nessuno dei tre si sia suicidato, e ora si concentrano su eventuali altri soggetti presenti nel bosco. La vicenda resta avvolta nel mistero, mentre si attendono ulteriori sviluppi e risposte definitive.

