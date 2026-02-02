Cacciatori trovati morti sui Nebrodi prende forza l'ipotesi del ‘quarto uomo' | Nessuno dei tre si è ucciso
Le forze dell’ordine continuano a indagare sui tre cacciatori trovati morti sui Nebrodi. La scena lascia molti dubbi, e cresce l’ipotesi di un coinvolgimento di un “quarto uomo”. Gli investigatori non escludono che nessuno dei tre si sia suicidato, e ora si concentrano su eventuali altri soggetti presenti nel bosco. La vicenda resta avvolta nel mistero, mentre si attendono ulteriori sviluppi e risposte definitive.
Vanno avanti le indagini sul caso dei tre cacciatori, Antonio Gatani, 82 anni, e i due fratelli Davis, 26, e Giuseppe Pino, 44, trovati morti in un bosco nel Messinese. Eseguite le autopsie. Stando a quanto emerso, nessuno dei tre si sarebbe tolto la vita.🔗 Leggi su Fanpage.it
I tre cacciatori trovati morti sui Nebrodi: «Non si conoscevano». Il giallo dei fratelli e l'anziano nel bosco: le ferite sui corpi e le ipotesi
I corpi di tre cacciatori sono stati trovati ieri nelle campagne di Montagnareale, sui Nebrodi.
I tre cacciatori trovati morti sui Nebrodi. I due fratelli non conoscevano l'anziano: le ferite sui corpi e le ipotesi
I tre cacciatori trovati morti sui Nebrodi erano estranei tra loro.
Cacciatori morti nel Messinese: continuano le indagini, funerali rinviatiMONTAGNAREALE – Rimandati a data da destinarsi i funerali dei tre cacciatori trovati morti il 28 gennaio scorso in contrada Carìstia di Montagnareale, sui Nedrobi, nel Messinese. Alle famiglie è stato ... livesicilia.it
Messina: cacciatori morti a Montagnareale, rinviati i funeraliSono stati rimandati i funerali dei tre cacciatori trovati morti lo scorso 28 gennaio in contrada Caristia di Montagnareale, in provincia di Messina. Alle famiglie è stato comunicato che i corpi riman ... strettoweb.com
