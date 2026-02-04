Tre cacciatori morti c’è un indagato | il mistero del cane in auto e i corpi a 30 metri l’uno dall’altro

Tre uomini sono morti durante una battuta di caccia nei boschi di Montagnareale, sui Nebrodi. Uno di loro, l’amico più anziano, è stato trovato morto nel bosco, mentre gli altri due sono stati trovati a circa 30 metri di distanza. C’è un indagato, ritenuto possibile responsabile di quanto accaduto. Le autorità sospettano che la tragedia possa essere stata causata da una lite tra cacciatori o da un colpo partito accidentalmente. La scena resta sotto shock mentre si cerca di chiarire cosa sia successo davvero.

L'amico del cacciatore più anziano trovato morto nel bosco di Montagnareale, sui Nebrodi, è indagato: alla base della tragedia forse una lite tra cacciatori o un primo colpo partito accidentalmente. Tre uomini sono rimasti uccisi.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Tre cacciatori morti, c'è un indagato: il mistero del cane in auto e i corpi a 30 metri l'uno dall'altro

Tre cacciatori sono morti nel bosco di Montagnareale, sui Nebrodi.

Tre cacciatori morti a Montagnareale vicino Messina, dubbi sulla versione del testimone: il dettaglio del cane

Si indaga sui tre cacciatori morti a Montagnareale, vicino Messina.

Tre cacciatori morti, c'è un indagato: il mistero del cane in auto e i corpi a 30 metri l'uno dall'altro
L'amico del cacciatore più anziano trovato morto nel bosco di Montagnareale, sui Nebrodi, è indagato: alla base della tragedia forse una lite tra cacciatori

Messina, tre cacciatori uccisi a Montagnareale: indagato il quarto uomo che era con loro
C'è un indagato per il triplice omicidio di Montagnareale in provincia di Messina dove sono stati uccisi i fratelli Davis e Giuseppe Pino e l'anziano Antonio

