Tre cacciatori morti c’è un indagato | il mistero del cane in auto e i corpi a 30 metri l’uno dall’altro
Tre uomini sono morti durante una battuta di caccia nei boschi di Montagnareale, sui Nebrodi. Uno di loro, l’amico più anziano, è stato trovato morto nel bosco, mentre gli altri due sono stati trovati a circa 30 metri di distanza. C’è un indagato, ritenuto possibile responsabile di quanto accaduto. Le autorità sospettano che la tragedia possa essere stata causata da una lite tra cacciatori o da un colpo partito accidentalmente. La scena resta sotto shock mentre si cerca di chiarire cosa sia successo davvero.
L'amico del cacciatore più anziano trovato morto nel bosco di Montagnareale, sui Nebrodi, è indagato: alla base della tragedia forse una lite tra cacciatori o un primo colpo partito accidentalmente. Tre uomini sono rimasti uccisi.🔗 Leggi su Fanpage.it
Tre cacciatori morti, c’è un indagato: il mistero del cane in auto e i corpi a 30 metri l’uno dall’altro
Tre cacciatori sono morti nel bosco di Montagnareale, sui Nebrodi.
Tre cacciatori morti a Montagnareale vicino Messina, dubbi sulla versione del testimone: il dettaglio del cane
Si indaga sui tre cacciatori morti a Montagnareale, vicino Messina.
