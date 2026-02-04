Tre cacciatori morti c’è un indagato | il mistero del cane in auto e i corpi a 30 metri l’uno dall’altro

Tre uomini sono morti durante una battuta di caccia nei boschi di Montagnareale, sui Nebrodi. Uno di loro, l’amico più anziano, è stato trovato morto nel bosco, mentre gli altri due sono stati trovati a circa 30 metri di distanza. C’è un indagato, ritenuto possibile responsabile di quanto accaduto. Le autorità sospettano che la tragedia possa essere stata causata da una lite tra cacciatori o da un colpo partito accidentalmente. La scena resta sotto shock mentre si cerca di chiarire cosa sia successo davvero.

