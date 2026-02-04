Travolto dopo essere sceso dall' auto in panne morto Caccia al pirata

È morto in ospedale l’uomo di 47 anni investito ieri sera lungo il raccordo tra Perugia e Bettolle. L’incidente è avvenuto poco dopo essere sceso dalla sua auto in panne. Dopo l’impatto, il 47enne è stato soccorso, ma le ferite sono risultate troppo gravi. La polizia ora cerca il pirata che ha travolto la vittima e si è dato alla fuga. La zona è stata isolata per le indagini.

È morto in ospedale l'uomo di 47 anni, investito ieri sera, martedì 3 febbraio, lungo il raccordo Perugia-Bettolle. L'uomo, di nazionalità camerunense, era residente a Chianciano Terme. Viaggiava in direzione di Perugia quando, all'altezza dell'uscita di Torricella, secondo quanto ricostruito.

