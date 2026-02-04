Travolto dopo essere sceso dall' auto in panne morto l' automobilista Caccia al pirata

Un uomo di 47 anni è morto ieri sera dopo essere stato travolto lungo il raccordo Perugia-Bettolle. L’automobilista si era fermato con la sua auto in panne, ma è stato investito da un’altra vettura che non si è fermata. La polizia sta cercando il pirata della strada. La vittima è stata portata in ospedale, ma non ce l’ha fatta. Gli investigatori ora cercano chi si nasconde dietro l’incidente.

È morto in ospedale l'uomo di 47 anni, investito ieri sera, martedì 3 febbraio, lungo il raccordo Perugia-Bettolle. L'uomo, di nazionalità camerunense, era residente a Chianciano Terme. Viaggiava in direzione di Perugia quando, all'altezza dell'uscita di Torricella, secondo quanto ricostruito.

