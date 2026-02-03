Grave incidente in superstrada | travolto dopo essere sceso dall' auto in panne

Questa sera, poco prima delle 19, un uomo di 47 anni è stato travolto mentre era fermo sulla superstrada. Dopo aver sceso dalla sua auto in panne, è stato investito da un altro veicolo. Sul posto sono arrivati i soccorritori, che lo hanno trasportato in ospedale con gravi ferite. La polizia sta ricostruendo la dinamica dell’incidente.

Scende dall'auto in panne e viene investito, 47enne trasportato in ospedale in gravi condizioni. Il grave incidente stradale si è verificato questa sera, intorno alle 19.20, sulla superstrada in direzione Perugia, all'altezza della località Torricella. Sul posto l'intervento coordinato di Vigili del fuoco, 118 ed elisoccorso. Secondo una prima ricostruzione operata dalle forze dell'ordine, un automobilista, un uomo del 1979, avrebbe perso il controllo della propria vettura. Una volta fermo sulla carreggiata, l'uomo sarebbe sceso dal veicolo, venendo poi investito da un altro mezzo in transito.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Approfondimenti su Superstrada Incidente Incidente sulla A18 Messina-Catania: scende dall'auto in panne ed è stato travolto e ucciso Travolto da un’auto dopo essere sceso dal trattore: muore 56enne a Forlì Un incidente mortale si è verificato all’alba a Sant’Andrea di Forlimpopoli, dove un uomo di 56 anni è stato investito da un’auto dopo essere sceso dal trattore. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Incidente in galleria tra due auto e una moto sulla Gardesana Ultime notizie su Superstrada Incidente Argomenti discussi: Alatri, Incidente tra tre auto sulla superstrada. Sul posto il 118; Incidente lungo la E45 tra auto e camion, soccorsi in azione: elicottero in volo; E45: incidente San Gemini-Terni. Donna in gravi condizioni; Maxi incidente all'uscita della Milano-Meda, auto vola fuoristrada. Sbanda, scende dall’auto e viene investito sulla superstrada: grave un uomo di 47 anniÈ stato trasferito in elicottero in condizioni critiche all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. Sul posto i sanitari del 118 e i vigili del fuoco ... lanazione.it Perugia. Grave incidente sulla superstrada: automobilista investito, trasportato in elisoccorso in ospedaleGrave incidente stradale nella serata di oggi, 3 febbraio 2026, lungo la superstrada in direzione Perugia, all’altezza della località Torricella. L’allarme è ... laprimapagina.it Grave incidente nel pomeriggio. L'uomo alla guida della macchina è stato estratto con le pinze idrauliche ed elitrasportato al Santa Chiara in gravi condizioni - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.