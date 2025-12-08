Travolta da un’auto in via Stalingrado a Bologna | gravissima una 40enne Scappato e poi tornato l’investitore

Una donna di 40 anni è rimasta gravemente ferita questa mattina in un incidente in via Stalingrado a Bologna. L’auto coinvolta è fuggita immediatamente dopo l’investimento, lasciando la vittima sul luogo. Successivamente, l’investitore è tornato sui propri passi. L’accaduto ha suscitato grande preoccupazione e si sono avviate le indagini per chiarire le dinamiche dell’incidente.

Bologna, 8 dicembre 2025 – Tragico incidente questa mattina all’alba in via Stalingrado: una donna è stata investita da un’auto che è scappata via senza prestarle soccorso. L’investitore è tornato sul posto in un secondo momento, raccontando agli agenti della polizia Locale, a cui sono affidate le indagini, di essere stato lui alla guida del veicolo. La dinamica. Poco dopo le 5.45 di questa mattina, una donna transessuale quarantenne è stata falciata da una macchina lungo via Stalingrado, all’incrocio con la zona della Fiera. La vittima è stata trovata sull’asfalto in condizioni gravissime ed è stata subito trasportata in ospedale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Travolta da un’auto in via Stalingrado a Bologna: gravissima una 40enne. Scappato e poi tornato l’investitore

