Bimba di 3 mesi travolta da un'auto sull’A5 l’incidente mortale provocato da un furgone che poi è fuggito
L’auto su cui viaggiava con la mamma la bimba morta sull’A5 sarebbe stata tamponata da un furgone. Il conducente del mezzo si è dato alla fuga, si cerca anche un'altra auto che avrebbe investito la piccola poco dopo. Proseguono le indagini. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Bimba morta sull’altalena, nove mesi di allarmi inascoltati. Per salvarla sarebbero bastati 150 euro
Bimba di 8 mesi muore in auto in Sardegna: la famiglia stava tornando a casa
Bimba di 8 mesi muore in auto: «Non respirava più». La famiglia stava rientrando a casa dalle vacanze
Tg2. . L'incidente stradale sulla #TorinoAosta costato la vita a una bimba di tre mesi, sbalzata dall'auto e poi investita. La procura cerca 2 conducenti: sarebbero fuggiti senza prestare soccorso - facebook.com Vai su Facebook
La bimba di tre mesi morta nell’incidente: si indaga per omicidio stradale dlvr.it/TPhvs8 #Sicilia #LiveSicilia Vai su X
Bimba di 3 mesi morta sulla Torino-Aosta, un furgone ha provocato l'incidente ed è fuggito: un'altra auto ha investito la piccola - Sarebbe stata tamponata da un furgone l'auto con a bordo la bambina di nemmeno tre mesi morta dopo essere stata sbalzata sulla strada, sabato scorso in un incidente sull'A5 ... Da msn.com
