Trasparenza sullo stoccaggio di gas a San Potito

La consigliera comunale Daniela Capucci, del gruppo Fratelli d'Italia, ha presentato un'interrogazione alla sindaca e alla Giunta per richiedere un aggiornamento dettagliato sulle attività di monitoraggio svolte nel sito di stoccaggio gas di San Potito nel corso dell'anno 2025 e nelle settimane successive agli eventi sismici del 13 gennaio 2026. L'interrogazione nasce, scrivono "dall'esigenza di fare chiarezza sul funzionamento dei sistemi di sorveglianza introdotti con l'Accordo Quadro recepito dal Comune con la Delibera di Giunta del 15 luglio 2024, che disciplina il controllo della sismicità indotta, delle pressioni di poro del giacimento e delle deformazioni del suolo".

