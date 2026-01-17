Allarme gas tedesco | impianti di stoccaggio semivuoti industria in emergenza e prezzi alle stelle

In Germania, gli impianti di stoccaggio del gas si trovano con livelli di riempimento molto bassi, situazione che preoccupa l’industria nazionale. La recente ondata di freddo ha contribuito a ridurre le riserve e ad aumentare i prezzi. La situazione richiede attenzione e monitoraggio continuo per valutare eventuali misure di emergenza e garantire la sicurezza energetica del paese.

Allarme gas in Germania. Secondo quanto riportato dal Berliner Zeitung, infatti, gli impianti di stoccaggio stanno registrando livelli di riempimento pericolosamente bassi, aggravato dall'ondata di freddo di queste settimane. Il quotidiano berlinese riporta che, secondo i dati dell'associazione europea Gas Infrastructure Europe (GIE), al 12 gennaio il livello di riempimento medio degli impianti tedeschi è sceso al 45%, «il valore più basso per questo periodo dall'inizio della raccolta dati e circa 26 punti percentuali sotto la media degli ultimi anni ». Non bastano le rassicurazioni del governo.

