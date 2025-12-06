La presenza dell’impianto di stoccaggio di gas naturale liquefatto nella zona della Circonvallazione Nord, ad Ascoli, continua a sollevare un’ondata di preoccupazione tra i residenti dei quartieri limitrofi. L’area, già caratterizzata da una forte densità di attività e infrastrutture, ospita infatti abitazioni, una struttura sanitaria molto frequentata e, soprattutto, lo stadio ’Cino e Lillo Del Duca’. Un contesto che, secondo molti cittadini, renderebbe particolarmente delicata la presenza di un sito dedicato allo stoccaggio di Gnl, combustibile che richiede protocolli di sicurezza rigorosi. A rilanciare l’allarme è stato il consigliere comunale di opposizione Gregorio Cappelli, del gruppo ‘Ascoli Bene Comune’, che negli ultimi mesi ha raccolto numerose sollecitazioni dalla comunità locale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Occorrono valutazioni urgenti sull’impianto di stoccaggio gas"