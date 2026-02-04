Traona saluta le Suore della Piccola Opera | oltre 60 anni di accoglienza e dedizione

Traona ha detto addio alle Suore della Piccola Opera. Dopo più di 60 anni di presenza sul territorio, Sorella Angela, Sorella Franca e Pinuccia lasciano il paese per trasferirsi presso la casa madre della Confraternita delle Minime Oblate del Cuore. La comunità locale ha vissuto momenti di emozione e riconoscenza, ricordando l’impegno e la dedizione dimostrati in tanti anni di servizio.

Traona ha vissuto un momento di profonda emozione e riconoscenza nel salutare Sorella Angela, Sorella Franca e Sorella Pinuccia della Piccola Opera, che dopo oltre sessant’anni di servizio sul territorio si trasferiranno presso la casa madre della Confraternita delle Minime Oblate del Cuore.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Approfondimenti su Traona Suore Sophia Loren saluta Valentino e il loro legame di 60 anni di cinema e moda: "Avevi un animo gentile" Con la scomparsa di Valentino Garavani, il mondo della moda e del cinema perde una figura iconica. La tragedia della piccola Angelica Pirtoli e di Paola Rizzello diventa un’opera teatrale Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Traona Suore Argomenti discussi: Traona saluta le Suore della Piccola Opera: oltre 60 anni di accoglienza e dedizione; La Valtellina saluta le suore della Piccola Opera. Ho partecipato alla cerimonia di saluto e ringraziamento a Sorella Angela, Sorella Franca e Sorella Pinuccia della #PiccolaOpera di #Traona, che si trasferiranno presso la casa madre della Confraternita delle Minime Oblate del Cuore Immacolato di Maria, a x.com Ho partecipato alla cerimonia di saluto e ringraziamento a Sorella Angela, Sorella Franca e Sorella Pinuccia della #PiccolaOpera di Traona, che si trasferiranno presso la casa madre della Confraternita delle Minime Oblate del Cuore Immacolato di Maria, a M - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.