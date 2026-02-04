Traona saluta le Suore della Piccola Opera | oltre 60 anni di accoglienza e dedizione

Traona ha detto addio alle Suore della Piccola Opera. Dopo più di 60 anni di presenza sul territorio, Sorella Angela, Sorella Franca e Pinuccia lasciano il paese per trasferirsi presso la casa madre della Confraternita delle Minime Oblate del Cuore. La comunità locale ha vissuto momenti di emozione e riconoscenza, ricordando l’impegno e la dedizione dimostrati in tanti anni di servizio.

Traona ha vissuto un momento di profonda emozione e riconoscenza nel salutare Sorella Angela, Sorella Franca e Sorella Pinuccia della Piccola Opera, che dopo oltre sessant’anni di servizio sul territorio si trasferiranno presso la casa madre della Confraternita delle Minime Oblate del Cuore.🔗 Leggi su Sondriotoday.itImmagine generica

