Sophia Loren saluta Valentino e il loro legame di 60 anni di cinema e moda | Avevi un animo gentile

Da movieplayer.it 20 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Con la scomparsa di Valentino Garavani, il mondo della moda e del cinema perde una figura iconica. Sophia Loren, sua amica di lunga data, ricorda con affetto e sincerità il legame di oltre sessant’anni, segnato da collaborazioni, premi e una profonda stima reciproca. In questo ricordo, emerge la semplicità e la delicatezza di un rapporto che ha attraversato decenni di cultura e stile.

La scomparsa di Valentino Garavani ha scosso il mondo della moda e del cinema, anche Sophia Loren, amica di una vita, ricorda con parole intime e toccanti il loro legame tra premi Oscar e decenni di cultura visiva internazionale. Il rapporto tra Valentino e il cinema è stato un dialogo lungo oltre sessant'anni, fatto di abiti, primi piani e amicizie autentiche. Dopo la notizia della morte dello stilista, l'omaggio più intenso è arrivato proprio da chi ha condiviso quella storia dall'interno: Sophia Loren, icona e complice di una vita. Il saluto di Sophia Loren e il ricordo dell'"Imperatore della moda" Alla notizia della scomparsa di Valentino Garavani, il cordoglio si è diffuso rapidamente tra star, addetti ai lavori e istituzioni. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

sophia loren saluta valentino e il loro legame di 60 anni di cinema e moda avevi un animo gentile

© Movieplayer.it - Sophia Loren saluta Valentino e il loro legame di 60 anni di cinema e moda: "Avevi un animo gentile"

Valentino Garavani e il legame col mondo del cinema: dal completo après-ski di Audrey Hepburn, all’abito da Oscar di Sophia Loren e fino al suo cameo ne Il Diavolo Veste PradaValentino Garavani ha instaurato un rapporto autentico con il mondo del cinema, vestendo attrici iconiche e partecipando a momenti memorabili sul grande schermo.

Da Jackie Kennedy a Sophia Loren, tutte le donne iconiche di ValentinoDa Jackie Kennedy a Sophia Loren, molte donne hanno reso indimenticabili gli abiti firmati Valentino.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

L’addio a Valentino di Sophia Loren e delle sue muse; Morto Valentino, addio all'ultimo grande imperatore della moda. Sophia Loren: Ti porterò sempre con me; Valentino Garavani: il legame con il cinema da Hepburn a Il Diavolo Veste Prada; L'addio di Sophia Loren a Valentino: 'Ti porterò sempre con me'.

sophia loren saluta valentinoSophia Loren saluta Valentino e il loro legame di 60 anni di cinema e moda: Avevi un animo gentile - La scomparsa di Valentino Garavani ha scosso il mondo della moda e del cinema, anche Sophia Loren, amica di una vita, ricorda con parole intime e toccanti il loro legame tra premi Oscar e decenni di c ... movieplayer.it

sophia loren saluta valentinoSophia Loren e Valentino: storia di un'amicizia tra alta moda e grande schermo - Valentino Garavani e Sophia Loren: un'amicizia iconica tra moda e cinema che ha segnato la storia del costume italiano. it.blastingnews.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.