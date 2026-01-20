Sophia Loren saluta Valentino e il loro legame di 60 anni di cinema e moda | Avevi un animo gentile

Con la scomparsa di Valentino Garavani, il mondo della moda e del cinema perde una figura iconica. Sophia Loren, sua amica di lunga data, ricorda con affetto e sincerità il legame di oltre sessant’anni, segnato da collaborazioni, premi e una profonda stima reciproca. In questo ricordo, emerge la semplicità e la delicatezza di un rapporto che ha attraversato decenni di cultura e stile.

La scomparsa di Valentino Garavani ha scosso il mondo della moda e del cinema, anche Sophia Loren, amica di una vita, ricorda con parole intime e toccanti il loro legame tra premi Oscar e decenni di cultura visiva internazionale. Il rapporto tra Valentino e il cinema è stato un dialogo lungo oltre sessant'anni, fatto di abiti, primi piani e amicizie autentiche. Dopo la notizia della morte dello stilista, l'omaggio più intenso è arrivato proprio da chi ha condiviso quella storia dall'interno: Sophia Loren, icona e complice di una vita. Il saluto di Sophia Loren e il ricordo dell'"Imperatore della moda" Alla notizia della scomparsa di Valentino Garavani, il cordoglio si è diffuso rapidamente tra star, addetti ai lavori e istituzioni. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Valentino Garavani e il legame col mondo del cinema: dal completo après-ski di Audrey Hepburn, all’abito da Oscar di Sophia Loren e fino al suo cameo ne Il Diavolo Veste PradaValentino Garavani ha instaurato un rapporto autentico con il mondo del cinema, vestendo attrici iconiche e partecipando a momenti memorabili sul grande schermo.

Da Jackie Kennedy a Sophia Loren, tutte le donne iconiche di ValentinoDa Jackie Kennedy a Sophia Loren, molte donne hanno reso indimenticabili gli abiti firmati Valentino.

