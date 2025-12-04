La tragedia della piccola Angelica Pirtoli e di Paola Rizzello diventa un’opera teatrale

CASARANO – La tragedia di Angelica Pirtoli, la più piccola vittima di mafia in Italia, e di sua madre Paola Rizzello, rivive sul palcoscenico in un’opera teatrale inedita. L’associazione “Angelica Pirtoli – Semi di giustizia e rinascita” promuove la première di “Tra le tue braccia”, un testo. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - La tragedia della piccola Angelica Pirtoli e di Paola Rizzello diventa un’opera teatrale

