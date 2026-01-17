Il questionario di gradimento ai dipendenti Atm Gioveni | Il Consiglio lo ha votato a ottobre ma ancora non è stato sottoposto

Il capogruppo di Fratelli d’Italia, Libero Gioveni, solleva nuovamente il tema del questionario di gradimento ai dipendenti Atm, approvato dal Consiglio Comunale a ottobre ma ancora non distribuito. La questione evidenzia un ritardo nell’attuazione di un atto di indirizzo che mira a raccogliere il parere dei lavoratori, un passaggio importante per migliorare le condizioni e le politiche aziendali.

"Quando si deciderà Atm a distribuire ai suoi dipendenti il questionario di gradimento votato dal Consiglio Comunale nella seduta del 8 ottobre scorso?" Il capogruppo di Fratelli d'Italia Libero Gioveni riaccende i riflettori sull'atto di indirizzo, finora totalmente disatteso dal Management dell'azienda trasporti, che il consiglio comunale votò all'unanimità al termine di quella seduta d'Aula convocata alla presenza proprio dei vertici dell'azienda trasporti. "Sono trascorsi quasi 3 mesi e mezzo da quella seduta – ricorda Gioveni – in cui la mozione del collega di gruppo Dario Carbone ebbe disco verde dall'Aula proprio perché, in virtù di una "favola" raccontataci dalla presidente di Atm Grillo sul buon andamento dei rapporti fra dirigenza e dipendenti, ci sembrò la proposta del questionario l'unico banco di prova.

