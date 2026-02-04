Traffico Roma del 04-02-2026 ore 19 | 30

Tra lunedì sera alle 19.30 a Roma si sono succeduti diversi incidenti e problemi che stanno bloccando la circolazione. In uscita dalla città, sulla Pontina, ci sono code da Cristoforo Colombo fino a Tor de' Cenci. Un altro incidente si è verificato sull’esterno del Raccordo Anulare tra Trionfale e Montespaccato. Nella Nomentana, all’altezza di via Carlo Lorenzini, si registrano code e mezzi pesanti bloccati. Chiusa anche la Laurentina tra via Vittorio Alpe e via del Fosso di Radic

Luceverde Roma Bentrovati ancora problemi per incidente in uscita dalla capitale su via Pontina permangono code da via Cristoforo Colombo a Tor de' Cenci in direzione quindi di Pomezia incidente c'è anche lungo la carreggiata esterna del raccordo anulare infila tra via Trionfale e Montespaccato per un altro incidente su via Nomentana all'altezza di via Carlo Lorenzini Ci sono code nelle due direzioni e allagamenti è chiusa via Laurentina tra via Vittorio Alpe via del Fosso di Radicelli nelle due direzioni inevitabili ripercussioni per il traffico ricordiamo che per uno smottamento resta chiusa via Ardeatina tra via di San Sebastiano Vicolo dell'Annunziatella nelle due direzioni per i mezzi pesanti le deviazioni su via di Grotta Perfetta se provengono dal raccordo anulare e su via Giulio Aristide Sartorio se provengono dal centro città stessa Ardeatina è transitabile a senso unico alternato tra via della Fotografia via di Grotta Perfetta inevitabili ripercussioni per la circolazione proseguono i lavori di notte sul Lungotevere Flaminio 7 febbraio tra le 21 e le 6 chiusura tra via Masolino da Panicale e via Donatello in direzione Piazzale delle Belle Arti dal 8 al 14 febbraio lo stesso tratto sarai sempre di notte in direzione ponte Flaminio ma per i dettagli di queste da altre notizie potete consultare il sito roma.

