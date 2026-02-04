Traffico Roma del 04-02-2026 ore 07 | 30

Alle 7:30 di questa mattina, il traffico a Roma si presenta molto intenso. Le auto si muovono a passo d’uomo sulla Roma L'Aquila, con code tra il raccordo e l’uscita per la tangenziale est. La stessa tangenziale è congestionata tra via delle Valli e via dei Campi Sportivi, direzione stadio Olimpico. La via Flaminia è molto trafficata tra Labaro e via dei Due Ponti, mentre sulla Salaria si formano blocchi tra Fidene e il centro della città. Anche la Cristoforo Colombo rallenta tra via Pindaro e via

Luceverde Roma Bentrovati intenso il traffico sul tratto Urbano della Roma L'Aquila con code tra il raccordo è l'uscita per la tangenziale est code sulla stessa tangenziale Tra via delle Valli via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico trafficata la via Flaminia con code tra Labaro e via dei Due Ponti verso il centro città stessa situazione sulla via Salaria con code tra Fidene il mio per la tangenziale traffico in coda sulla Cristoforo Colombo tra via Pindaro e via di Malafede verso Roma rallentamenti e code anche sulla via Pontina tra Castel Romano e Castel di Decima e tra Spinaceto e Eur

Traffico intenso questa mattina a Roma.

