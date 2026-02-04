Traffico Roma del 04-02-2026 ore 18 | 30

Code e disagi in tutta la capitale. Questa sera, il traffico a Roma si presenta molto congestionato, con lunghe code su diverse arterie principali. In uscita dalla città, si registrano rallentamenti sulla Pontina a causa di un incidente tra via Cristoforo Colombo e via di Decima, in direzione Terracina. Sul Raccordo Anulare, traffico intenso tra Cassia bis e Veientana, con code anche tra Nomentana e Appia. La situazione si fa complicata anche sulla A24, tra la tangenziale e la Roma Fiumicino, dove si formano code a tr

Luceverde Roma Bentrovati ci sono problemi in uscita dalla capitale su via Pontina a causa di un incidente lunghe code da via Cristoforo Colombo a via di Decima in direzione di Terracina con gli spostamenti di queste ore sul Raccordo Anulare coda in carreggiata interna tra Cassia bis Veientana e se l'aria è più avanti code a tratti tra Nomentana e Appia tessera situazione carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e La Romanina code a tratti anche sul tratto Urbano della A24 roma-teramo dalla tangenziale al Raccordo Anulare in questa direzione ci spostiamo su via del Foro Italico tratto della tangenziale code da Corso di Francia via Salaria indicazioni di San Giovanni verso la situazione in carreggiata opposta sulla tangenziale Tra via dei Monti Tiburtini e via Salaria ricordiamo che per uno smottamento resta chiusa via Ardeatina tra via di San Sebastiano e Vicolo dell'Annunziatella nelle due direzioni per i mezzi pesanti deviazioni su via di Grotta Perfetta se provengono dal raccordo anulare e su via Giulio Aristide Sartorio se provengono dal centro città la stessa Ardeatina Inu transitabile a senso unico alternato 3 via della Fotografia via di Grotta Perfetta inevitabili quindi ripercussioni per la circolazione ma per i dettagli di queste delle altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Approfondimenti su Roma Traffico

Alle 7:30 di questa mattina, il traffico a Roma si presenta molto intenso.

Alle 8:30 di questa mattina, il traffico a Roma si presenta molto intenso.

Ultime notizie su Roma Traffico

Traffico Roma del 04-02-2026 ore 16:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità su via Pontina code incidente in uscita dalla città dal raccordo ... romadailynews.it

Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-02-2026 ore 18:10Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo da Roma sul cellulare in ... romadailynews.it

