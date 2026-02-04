Traffico Roma del 04-02-2026 ore 08 | 30

Alle 8:30 di questa mattina, il traffico a Roma si presenta molto intenso. Le code più lunghe si formano sulla Roma L'Aquila, tra Settecamini e l’uscita per la tangenziale est, e sulla stessa tangenziale tra Nomentana e via dei Campi Sportivi, fino allo stadio Olimpico. La carreggiata interna del raccordo è molto trafficata tra linee doppie, mentre sulla via Flaminia ci sono congestioni tra Labaro e via dei Due Ponti, in direzione centro. Anche sulla via Salaria si registrano code tra Fidene e il bivio

Luceverde Roma dentro dati intenso il traffico nel tratto a Roma sulla Roma L'Aquila con code tra Settecamini è l'uscita per la tangenziale est con la stessa tangenziale Tra Nomentana e via dei Campi Sportivi e verso lo stadio Olimpico ed ancora tra via Nomentana è l'uscita per la 24 in direzione San Giovanni code per traffico sulla carreggiata interna del raccordo tra linee doppia trafficata anche la via Flaminia con code tra Labaro e via dei Due Ponti verso il centro città stessa situazione sulla via Salaria con code tra Fidene il bivio per la tangenziale sulla Cristoforo Colombo code per traffico tra via Pindaro e via di Malafede verso Roma tra lentamente code anche sulla via Pontina tra Spinaceto e l'Eur sulla Roma Fiumicino sempre per traffico penso si sono formate code tra via della Magliana via del Cappellaccio

