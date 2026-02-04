Traffico Roma del 04-02-2026 ore 16 | 30

Traffico intenso questa pomeriggio a Roma. In via Pontina si registrano lunghe code in uscita dalla città a causa di un incidente tra il raccordo anulare e Castel Romano. Anche su via Flaminia ci sono rallentamenti tra viale di Tor di Quinto e Grottarossa, dove si è verificato un altro incidente. La via Ardeatina resta chiusa tra via di San Sebastiano e Vicolo dell’Annunziatella a causa di uno smottamento, con deviazioni su via di Grotta Perfetta e via Giulio Aristide Sartorio. Sul Lungotevere Flaminio

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità su via Pontina code incidente in uscita dalla città dal raccordo anulare a Castel Romano in direzione di Pomezia lunghe code sempre in uscita dalla città su via Flaminia attenzione tra viale di Tor di Quinto e Grottarossa è avvenuto anche un incidente ricordiamo che per uno smottamento resta chiusa via Ardeatina tra via di San Sebastiano e Vicolo dell'Annunziatella nelle due direzioni per i mezzi pesanti deviazioni su via di Grotta Perfetta se provengono dal raccordo anulare e su via Giulio Aristide Sartorio se provengono dal centro città la stessa Ardeatina Inoltre transitabile a senso unico alternato tra via della Fotografia e via di Grotta Perfetta inevitabili ripercussioni per la circolazione proseguono i lavori di notte sul Lungotevere Flaminio fino al 7 febbraio tra le 21 e le 6 chiusura tra via Masolino da Panicale e via Donatello in direzione Piazza Belle Arti Inoltre dal 8 al 14 febbraio lo stesso tratto sarà chiuso sempre di notte ma in direzione di ponte Flaminio anticipiamo che per lavori per 10 giorni e più precisamente dal 9 al 13 e poi dal 16 al 20 febbraio la ferrovia Metromare sarà parzialmente interrotta tra Porta San Paolo e Magliana la chiusura è prevista tra le 11 e le 16:30 circolazione ferroviaria regolare tra Magliana e Cristoforo Colombo lungo la tratta interrotta si potrà In alternativa utilizzare la linea B della metropolitana https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

