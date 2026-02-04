Traffico Roma del 04-02-2026 ore 11 | 30

Il traffico a Roma si rifiuta di rallentare questa mattina. Le principali arterie della città sono tutte in tilt: sulla A24 ci sono sette chilometri di coda da raccordo a tangenziale est, mentre sulla tangenziale rallentamenti si registrano da Largo Passamonti fino a San Giovanni. In via della Serenissima, i veicoli procedono a passo d’uomo, così come sulla Flaminia dal raccordo verso Tor di Quinto e sulla Salaria in direzione centro. Anche l’Ardeatina è congestionata tra Castel di Leva e il raccordo. La Pontina, infine

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità traffico intenso nel principali arterie della città sulla A24 7 km di coda da raccordo in direzione tangenziale est proprio sulla tangenziale rallentamenti da Largo Passamonti in direzione San Giovanni rallentamenti anche in via della Serenissima code sulla Flaminia dal raccordo in direzione Tor di Quinto sulla Salaria da raccordo in direzione centro e sulla Ardeatina da Castel di Leva in direzione raccordo sulla Pontina rallentamenti da Tor de' Cenci verso l'Eur in zona Torraccia sono terminati i lavori in via Pasquale tuozzi tra Piazza Rossi e via Francesco Paolo Bonifacio infine in centro prosegue la chiusura in via dei Fori Imperiali tra Largo Corrado Ricci e Piazza Venezia il divieto di transito è in vigore per e pedoni per le operazioni di verifica sulle alberature presenti nell'aria dopo la caduta di un pino

