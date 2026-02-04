Traffico Lazio del 04-02-2026 ore 17 | 30

Il traffico a Roma e nel Lazio resta abbastanza tranquillo nel primo pomeriggio di oggi. Sull’Anulare si registrano alcuni incolonnamenti in carreggiata interna tra Cassia bis e Salaria, e più avanti tra Nomentana e Casilina. In carreggiata esterna, invece, ci sono code tra Roma Fiumicino e La Romanina. La situazione peggiora un po’ sulla A24, tra la tangenziale e il Raccordo Anulare, dove si formano lunghe file. In uscita dalla capitale, in direzione Terracina, si segnalano rallentamenti su via

luce verde Lazio Bentrovati non molto il traffico sulla principale rete viaria laziale più intenso Come di consueto in queste ore a Roma sul Raccordo Anulare dove abbiamo incolonnamenti in carreggiata interna Cassia bis veientane Salaria è più avanti altre file tra Nomentana e Casilina stessa situazione in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino è La Romanina coda tratti sul tratto Urbano della A24 roma-teramo dalla tangenziale al Raccordo Anulare in questa direzione lunghe code poi in uscita dalla capitale su via Pontina da via Cristoforo Colombo a via di Decima in direzione quindi di Terracina spostamenti in parte penalizzati dal maltempo pioggia e temporali su un gran parte della regione un ulteriore invito alla massima cautela nella guida prorogati al 15 marzo e lavori in provincia di Frosinone sulla superstrada Sora Cassino che resta chiusa in rispondenza della galleria capodichina Atina superiore e Belmonte Castello le deviazioni sulla provinciale 259 è sempre in tema di lavori Questa notte tra le 22 e le 6 è chiusa l'autostrada Guidonia Montecelio il bivio per la 24 Roma Teramo in direzione di Napoli lavori anche sulla diramazione di Roma Sud Aros vincolo di San Cesareo vincolo che tra le 22 e le stesse era chiuso in uscita per le evenienze da Roma in alternativa si può utilizzare l'uscita di Monte Porzio Catone bene tutto Grazie per l'attenzione un servizio a cura della C in collaborazione con Roma Capitale

