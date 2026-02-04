Traffico Lazio del 04-02-2026 ore 09 | 30

Lungo le strade di Roma si registrano lunghe code questa mattina. In particolare, sull’A24 tra Settecamini e l’uscita per la tangenziale est, il traffico è molto rallentato. Stessa situazione sulla tangenziale tra via Nomentana e via dei Campi Sportivi, verso lo stadio Olimpico, e tra via Salaria e l’uscita per la A24 in direzione San Giovanni. Anche la Cristoforo Colombo e la via Pontina sono molto trafficate, con rallentamenti tra Tor de’ Cenci e l’Eur. Pioggia e vento forte complicano la cir

luce verde Lazio Bentrovati lunghe Code in entrata a Roma sulla A24 Roma L'Aquila tra Settecamini è l'uscita per la tangenziale est code sulla stessa tangenziale Tra via Nomentana via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico ed ancora tra via Salaria è l'uscita per la A24 verso San Giovanni tra lentamente code per traffico sulla Cristoforo Colombo tra via di Acilia e via di Malafede verso Roma trafficata anche la via Pontina con rallentamenti tra Tor de' Cenci e l'Eur un invito alla prudenza per piogge sparse accompagnate localmente da vento forte su diversi settori del territorio ricordiamo in chiusura che in provincia di Frosinone per lavori sulla strada a scorrimento veloce Sora Atina Cassino resta chiuso il tratto in corrispondenza della galleria capodichina Atina superiore Belmonte Castello nelle due direzioni termine lavori previsto per il 15 marzo è tutto per questo aggiornamento Grazie per l'attenzione collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Lazio del 04-02-2026 ore 09:30 Approfondimenti su Roma A24 Traffico Lazio del 02-02-2026 ore 09:30 Restano lunghe le code sul raccordo anulare di Roma, con traffico molto intenso tra le uscite di Cassa Salaria e lo svincolo Tiburtina. Traffico Lazio del 04-01-2026 ore 09:30 Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Roma A24 Argomenti discussi: Chiude l'uscita del casello di San Vittore del Lazio: ecco quando; Maldini in viaggio, la Roma osserva, Perisic bloccato: mercato caldo; Lunedì nero e caos viabilità dopo la chiusura della Superstrada Cassino-Formia; Anguillara Sabazia - Camion abbatte la sbarra del passaggio a livello: traffico in tilt e disagi sulla linea ferroviaria. Traffico Lazio del 04-02-2026 ore 09:30luce verde Lazio Bentrovati lunghe Code in entrata a Roma sulla A24 Roma L'Aquila tra Settecamini è l'uscita per la tangenziale est code sulla ... romadailynews.it Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-02-2026 ore 08:40Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Partiamo dalla 91 Roma Fiumicino code a ... romadailynews.it Ha preso il via Consumatori Today 2026, progetto finanziato dal MIMIT, con l’obiettivo di informare e tutelare i cittadini della Regione Lazio sui temi che incidono sulla vita quotidiana. Blocchi del traffico e Fascia Verde a Roma: nuove regole, limitazioni e - facebook.com facebook #Roma #StadioOlimpico #30gennaio ore 20.45 incontro di calcio #Lazio - #Genoa temporanea disciplina di traffico zona #ForoItalico #Farnesina shorturl.at/lsMX1 #viabiliLAZ x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.