Traffico in tilt sulla via Emilia ennesima mattina di passione fra i cantieri del tram | Non ne possiamo più

Questa mattina il traffico si è bloccato di nuovo sulla via Emilia, tra Santa Viola e via Emilia Ponente. Pioggia e cantieri del tram creano un caos che fa perdere la pazienza agli automobilisti. La strada è ingorgata, i mezzi sono fermi e molti si lamentano di non farcela più. La situazione resta complicata, con rallentamenti che durano da ore.

Cittadini imbottigliati per ore nelle code tra il Pontelungo e via Prati di Caprara, un bus in panne paralizza la viabilità: "Perché tenere le reti con i lavori finiti?" Pioggia e cantieri del tram sono un mix letale per i nervi degli automobilisti che si ritrovano imbottigliati nel traffico tra il quartiere Santa Viola e la via Emilia Ponente. Anche mercoledì mattina, sotto la pioggia, lunghe code hanno ingorgato specialmente il tratto di strada tra il Pontelungo, via Battindarno e via Prati di Caprara, con i cittadini che hanno segnalato di essere rimati intrappolati anche per oltre un’ora, probabilmente per un autobus di linea che è rimasto in panne.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Approfondimenti su Via Emilia

Questa mattina Bologna si è svegliata di nuovo nel caos.

Un pomeriggio di passione sulla A1 ieri.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Via Emilia

Argomenti discussi: Traffico in tilt sulla 131: due tamponamenti a catena bloccano la strada verso Cagliari; Incidenti su strade e autostrade, rallentamenti e code; Incidente sulla statale 16 a Bari: traffico in tilt in direzione nord; Doppio incidente sulla 131: traffico in tilt, tra lunghe code e disagi.

Cagliari, altra mattinata di code sull’Asse Mediano: incidente e traffico in tiltIncidente sull’Asse Mediano poco prima dello svincolo per Pirri: nessun ferito ma traffico in tilt e lunghe code ... cagliaripad.it

Schianto in tangenziale a Pavia, traffico in tiltPAVIA. Mattinata complicata sulla tangenziale nord di Pavia, dove si è verificato un incidente stradale che ha mandato in tilt la circolazione. Il traffico è rimasto a lungo bloccato per consentire i ... laprovinciapavese.gelocal.it

Ramo cade sulla Ss 675, traffico in tilt Cronaca - Caos alla circolazione al chilometro 50 della superstrada - Intervento della polizia stradale Articolo: https://www.tusciaweb.eu/2026/02/ramo-cade-sulla-ss-675-traffico-tilt/#gsc.tab=0 - facebook.com facebook

Incidente in sopraelevata, ferito un motociclista. Traffico in tilt x.com