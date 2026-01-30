Pomeriggio di passione sulla A1 | traffico in tilt per ore

Un pomeriggio di passione sulla A1 ieri. Poco dopo le 15, un incendio ha causato la chiusura del tratto tra Calenzano e il bivio con l’A1 Direttissima, in direzione Bologna. Il traffico si è bloccato e le auto sono rimaste ferme per ore, creando disagi e code infinite lungo tutta la strada. La situazione si è sbloccata solo in serata, ma il caos si è fatto sentire per molto tempo.

È stato un pomeriggio davvero critico, quello di ieri, 29 gennaio, sulla A1 Firenze-Bologna. Poco dopo le ore 15 il tratto tra Calenzano e il bivio con A1 Direttissima (verso Bologna) è rimasto chiuso per ore, a causa di un incendio. A prendere fuoco all'interno della galleria Croci, all'altezza.

