Strade e stadi scontro Fdi-Lega sulle nomine | salta il decreto dal Consiglio dei ministri

Le tensioni tra Fratelli d’Italia e Lega hanno portato alla cancellazione del decreto Infrastrutture, previsto inizialmente come primo punto del pre-Consiglio dei ministri. La decisione di escludere il provvedimento dall’ordine del giorno evidenzia le divergenze tra le due forze politiche sulla nomina dei commissari straordinari del governo, rallentando così l’approvazione delle misure previste nel settore infrastrutture.

Era stato inserito come primo punto del pre-Consiglio dei ministri (cioè la riunione tecnica preparatoria), ma lunedì mattina il decreto Infrastrutture in materia di “commissari straordinari del governo” è saltato dall’ordine del giorno del Consiglio dei ministri. Nel giro di un mese è il secondo caso che un provvedimento urgente del governo viene prima annunciato e poi rinviato, ancora una volta per uno scontro tra Fratelli d’Italia e Lega. A inizio dicembre il litigio aveva riguardato il decreto che proroga gli aiuti militari all’Ucraina (poi approvato a fine dicembre), stavolta è una norma del ministero delle Infrastrutture che, tra le altre cose, istituiva la figura di un “super commissario” ai lavori pubblici per le strade nazionali al posto di 13 commissari che oggi si occupano di progettazione, affidamento e coordinamento delle singole tratte sulla rete Anas. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Strade e stadi, scontro Fdi-Lega sulle nomine: salta il decreto dal Consiglio dei ministri Leggi anche: Decreto armi all'Ucraina, slitta la proroga per il 2026 per il veto della Lega: nessun voto al Consiglio dei Ministri di giovedì Leggi anche: Consiglio dei Ministri approva il decreto Milleproroghe La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. FdI e Lega, ora è scontro su Strade sicure. Romeo: “In maggioranza c’è chi si comporta come il centrosinistra” - Il leghista: "C'è chi si comporta come i governi di centrosinistra" ... ilfattoquotidiano.it

