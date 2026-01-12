Indonesia corsa illegale all’oro | tra crisi ambientale e veleni nell’aria

In Indonesia, la crescente domanda globale di oro ha portato a un aumento significativo dei prezzi, che sono aumentati del 70% in un anno. Questa situazione ha favorito un'intensa attività di estrazione illegale, in particolare a Sumatra, con conseguenze ambientali e sanitarie preoccupanti. L'articolo analizza le implicazioni di questa corsa all’oro, evidenziando le problematiche legate alla sostenibilità e alla tutela dell’ambiente nella regione.

