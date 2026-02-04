Tra spirito olimpico après-ski sul lago e cene d’amore | febbraio gourmet all' Hilton Lake Como

Febbraio si apre con un calendario ricco di eventi all’Hilton Lake Como. Mentre le Olimpiadi invernali infiammano l’Italia, il hotel propone un mese all’insegna del gusto e del relax. Tra après-ski sul lago, cene romantiche e momenti di benessere, gli ospiti possono vivere un’esperienza completa, fatta di sapori autentici e atmosfere accoglienti. Un modo per scaldare l’inverno e godersi il Lago di Como in modo diverso.

Quello di febbraio si annuncia come un mese speciale sulle sponde del Lago di Como. Mentre l'Italia vive l'emozione delle Olimpiadi invernali, Hilton Lake Como interpreta la stagione con un mix riuscito di sport, benessere e – soprattutto – esperienze gastronomiche che scaldano l'inverno e.

