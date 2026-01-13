Salmo accende l’après ski | sabato 21 febbraio a Campiglio il ritorno sul palco
Sabato 21 febbraio, Madonna di Campiglio ospiterà il ritorno dal vivo di Salmo all’après ski Super G. L’artista sardo si esibirà a partire dalle 15, offrendo un momento musicale nel suggestivo contesto alpino. L’evento rappresenta un’occasione per gli appassionati di musica e montagna di condividere un pomeriggio di intrattenimento in un ambiente naturale e rilassato.
