tra palcoscenico e salute arte ascolto e inclusione al teatro del benessere

Domani alle 16 al Centro Teatro Universitario di via Savonarola, si presenta la nona edizione di 'Il teatro e il benessere'. L'evento mette in risalto come arte, ascolto e inclusione si uniscano nel teatro, puntando a favorire la salute e il benessere delle persone. La presentazione anticipa un ciclo di spettacoli che si terranno tra febbraio e giugno, con l'obiettivo di promuovere un teatro che cura e coinvolge.

Domani alle 16 al Centro Teatro Universitario (via Savonarola, 19), si terrà la presentazione della nona edizione de ‘Il teatro e il benessere’, che si svolgerà nel periodo febbraio-giugno. Si tratta di un progetto a cura di Balamòs Teatro, promosso con il sostegno dell’assessorato alle Politiche sociosanitarie del Comune, in collaborazione con il Centro Teatro Universitario e rivolto a persone con malattie neurodegenerative, caregiver familiari e non, operatori socio sanitari, studenti universitari. "Portiamo avanti con convinzione il sostegno a queste iniziative – afferma l’assessore comunale alle Politiche Sociosanitarie Cristina Coletti – poiché mettono al centro le persone e promuovono la cultura dell’accessibilità e della partecipazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Questa sera alle 16, al Centro Teatro di Ferrara, si presenta la nona edizione del progetto ‘Il teatro e il benessere’.

Al museo si entra con la prescrizione medica, riconoscendo l’arte come strumento per promuovere salute e benessere.

