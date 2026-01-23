Al museo si entra con la prescrizione del medico | l’arte come alleata della salute e del benessere psicofisico

Al museo si entra con la prescrizione medica, riconoscendo l’arte come strumento per promuovere salute e benessere. Questa iniziativa integra cultura e medicina, valorizzando il ruolo dell’arte nel migliorare la qualità della vita. Un percorso che unisce cura e cultura, offrendo nuove opportunità di benessere attraverso l’esperienza artistica, riconoscendo il suo valore come complemento alle tradizionali pratiche terapeutiche.

L’arte e la cultura diventano parte del percorso di cura per migliorare la salute e il benessere psicofisico dei cittadini. Si chiama “Museo Benessere: percorsi di cura attraverso l’arte e la cultura” il nuovo progetto sperimentale dell’ASLTO3 che porta la prescrizione sociale dentro i musei. Il progetto ha ottenuto il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo attraverso un contributo nell’ambito del Cantiere Cultura e Salute 2025. “Museo Benessere” è lo sviluppo naturale del percorso “Oulx: in arte salus”, avviato dall’Azienda Sanitaria presso polo sanitario di Oulx, un luogo di cura arricchito da esposizioni artistiche, musica, laboratori e iniziative comunitarie.🔗 Leggi su Torinotoday.it

