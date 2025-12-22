Lotta alla criminalità e agli eco-reati | il bilancio 2025 dei carabinieri di Napoli e provincia

Presentato questa mattina il consuntivo di fine anno presentato oggi dal Comando provinciale dei Carabinieri di Napoli. Il documento illustra il bilancio dell’attività svolta nel 2025 nel capoluogo e nell’area metropolitana. I numeri restituiscono la dimensione dello sforzo messo in campo: nei dodici mesi appena trascorsi i reparti dell’Arma hanno arrestato 3.495 persone e ne . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

