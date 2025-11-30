Aria di novità sulle linee Air | dal 1° dicembre cambi orari e più collegamenti tra Avellino Benevento e Caserta

Avellinotoday.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A partire dal 1° dicembre Air introdurrà una serie di variazioni al servizio nelle province di Avellino, Benevento e Caserta. L’azienda ha comunicato l’estensione di alcune tratte verso il polo universitario di Lancusi e la rimodulazione di orari su più linee dei tre bacini provinciali.Più. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Smartmi Air Purifier 2 purifica l’aria e sterilizza con UV, si controlla con HomeKit - Smartmi (Xiaomi) ha annunciato il lancio di un nuovo purificatore d’aria con supporto HomeKit: lo Smartmi Air Purifier 2. macitynet.it scrive

Aria condizionata: linee guida per un utilizzo corretto, efficiente e sicuro - Durante la stagione estiva, l’alterazione del microclima domestico può influire negativamente sul benessere delle persone Durante la stagione estiva, soprattutto nelle aree urbane, l’alterazione del ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Aria Novit224 Linee Air