Aria di novità sulle linee Air | dal 1° dicembre cambi orari e più collegamenti tra Avellino Benevento e Caserta
A partire dal 1° dicembre Air introdurrà una serie di variazioni al servizio nelle province di Avellino, Benevento e Caserta. L’azienda ha comunicato l’estensione di alcune tratte verso il polo universitario di Lancusi e la rimodulazione di orari su più linee dei tre bacini provinciali.Più. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Argomenti simili trattati di recente
NOVITÀ Detergente friggitrice ad aria solo €3,50 - facebook.com Vai su Facebook
Smartmi Air Purifier 2 purifica l’aria e sterilizza con UV, si controlla con HomeKit - Smartmi (Xiaomi) ha annunciato il lancio di un nuovo purificatore d’aria con supporto HomeKit: lo Smartmi Air Purifier 2. macitynet.it scrive
Aria condizionata: linee guida per un utilizzo corretto, efficiente e sicuro - Durante la stagione estiva, l’alterazione del microclima domestico può influire negativamente sul benessere delle persone Durante la stagione estiva, soprattutto nelle aree urbane, l’alterazione del ... Come scrive msn.com