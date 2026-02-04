Tour triestino per Salvini | l' evento della Lega in città poi con gli esuli a Basovizza
Matteo Salvini arriva a Trieste per un evento della Lega, in attesa della cerimonia al ricordo delle foibe di Basovizza. Prima di partecipare alla commemorazione, il leader del Carroccio si ferma in città, dove incontra i militanti e i sostenitori. La visita si svolge in un clima di attesa, con il leader che stringe mani e scambia qualche parola con chi lo aspetta. Poi, nel pomeriggio, si sposta verso Basovizza, dove parteciperà alla commemorazione ufficiale. La giornata si annuncia movimentata, con manifest
Il mondo degli esuli istriani lo dà per certo alla foiba di Basovizza in occasione della cerimonia del Giorno del ricordo, ma dalla Lega rimbalza un anticipo del tour triestino, il giorno prima. Matteo Salvini, fresco di rottura con il generale Roberto Vannacci, è atteso a Trieste il 9 febbraio.🔗 Leggi su Triesteprima.it
Approfondimenti su Basovizza Trieste
La Lega moderata che sfida Vannacci: il manifesto di Siri presentato all’evento di Roccaraso (con Salvini)
Salvini a Padova con Stefani: «Resterà vicesegretario federale della Lega»
Ultime notizie su Basovizza Trieste
Argomenti discussi: Giornata del Ricordo, il 10 Salvini alla commemorazione in Foiba; Lega, il 9 Salvini a Trieste: primo incontro Cisint Fedriga?; Nell'era Salvini ogni mese un buco di tre giorni e mezzo: si legge treno, chiamatelo ritardo; Trieste, cala il sipario sull'ippodromo di Montebello: stop alle corse per il 2026.
Amici miei buonasera Tramonto triestino visto dalla zona di Cattinara - facebook.com facebook
Dantone e Accademia Bizantina in tour con Baroque Anatomy #5. Da Trieste le esibizioni per il primo cd dei Concerti Brandeburghesi #ANSA x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.