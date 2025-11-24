Salvini a Padova con Stefani | Resterà vicesegretario federale della Lega

Veneziatoday.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«È un risultato che va oltre ogni previsione. Devo dire che la scommessa che ho fatto con Luca (Zaia, ndr) e con altri non è arrivata lontana dal risultato finale. È una grande responsabilità perché è una vittoria con proporzioni notevolissime». Lo ha dichiarato Matteo Salvini, giunto a Padova. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

