Salvini a Padova con Stefani | Resterà vicesegretario federale della Lega
«È un risultato che va oltre ogni previsione. Devo dire che la scommessa che ho fatto con Luca (Zaia, ndr) e con altri non è arrivata lontana dal risultato finale. È una grande responsabilità perché è una vittoria con proporzioni notevolissime». Lo ha dichiarato Matteo Salvini, giunto a Padova. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Altre letture consigliate
Cgil Padova. . Nel servizio del TG Padova di Telenuovo, la replica della Cgil di Padova, attraverso le parole della Segretaria Confederale Marianna Cestaro, agli attacchi che Meloni e Salvini, nella serata di chiusura della campagna elettorale della destra in V - facebook.com Vai su Facebook
INSIEME PER IL VENETO OGGI alle 18, Gran Teatro Geox di Padova, chiusura della campagna elettorale a sostegno di ALBERTO STEFANI PRESIDENTE! Con MATTEO SALVINI e i leader del centrodestra. Non mancate! Per partecipare: legaonline.it/iscri Vai su X
Veneto: il traino di Zaia fa vincere Stefani, enfant prodige della Lega scelto da Salvini per tenere testa all’ex governatore - Successo annunciato per il giovane parlamentare, che ha compiuto la sua ascesa politica appoggiandosi al segretario della Lega. Secondo ilfattoquotidiano.it
Salvini a Padova per chiudere la campagna elettorale per Stefani: «Chissà se i comici che parlano di veneti ubriaconi cambieranno idea» VIDEO - «Che bella gente, chissà se i comici che parlano in tv di veneti ubriaconi stasera cambiano idea» è stato l'esordio di Matteo Salvini, anche ... Segnala ilgazzettino.it
Cosa hanno detto Meloni, Salvini, Tajani e i leader del Centrodestra a sostegno di Alberto Stefani al Teatro Geox di Padova - Il Nuovo Terraglio, tutti i giorni news di attualità, cultura, arte, cronaca, politica, economia, sport e ultime notizie dal mondo. Da ilnuovoterraglio.it