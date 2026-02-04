Questa notte, nel Parco Sempione, gli operai hanno tirato i cavi d’acciaio che collegano le due torri da 60 metri, pronte a ospitare la telecamera sospesa. Durante le operazioni, il parco si è riempito di mezzi pesanti, rendendo evidente quanto siano avanzati i lavori per le torri olimpiche. Le operazioni si sono svolte nel silenzio della notte, per evitare disagi ai visitatori.

Per tirare i cavi d’acciaio che ora uniscono le due torri da 60 metri ciascuna “spuntate” all’interno del protettissimo Parco Sempione, gli operai hanno lavorato nel mezzo della notte tra martedì e mercoledì. Lontani da occhi indiscreti. Da ieri, infatti, sul parco del Castello Sforzesco sono ben visibili i fili d’acciaio destinati a far correre la “spidercam”, la telecamera sospesa che dovrà immortalare il villaggio degli sponsor. I cavi, come anticipato da La Notizia e mostrato nei video, coprono il tragitto aereo che va da viale Gadio alla Triennale, sorvolando il villaggio della Coca Cola e di Esselunga, main sponsor dei Giochi. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Torri olimpiche al Sempione, nella notte tirati i cavi d’acciaio per la telecamera sospesa. Intanto il parco è invaso dai mezzi pesanti

Approfondimenti su Torri Olimpiche

Un albero nel parco Sempione è stato abbattuto questa mattina.

A Milano, le due torri di ferro alte 60 metri sono al centro di una polemica.

Argomenti discussi: Abbattuto un albero perché ostacolava una telecamera per le Olimpiadi. Comune: Falso, era a rischio; Olimpiadi, è polemica sulle due torri da 60 metri erette a Parco Sempione a Milano. Ombre sulla sicurezza nei cantieri; Milano | Olimpiadi – Le zone chiuse il 2, 5 e 6 febbraio; Fiamma Olimpica a Milano giovedì 5 febbraio: percorso, orari e strade chiuse.

