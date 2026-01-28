Abbattuto un albero sano nel parco Sempione | Ostacolava l' installazione di una telecamera per le Olimpiadi

Un albero nel parco Sempione è stato abbattuto questa mattina. I lavori sono partiti perché ostacolava l’installazione di una telecamera che servirà per le riprese aeree delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Il taglio ha sollevato qualche polemica, ma gli operai hanno spiegato che era necessario per completare il cavo che supporterà le telecamere. La decisione è stata presa in fretta, senza troppi giri di parole. Ora si attende il via libera per proseguire con i lavori di allestimento.

La denuncia del Consigliere municipale: "Ma diamine per le riprese panoramiche non potevano usare i droni?" Un albero abbattuto perché interferiva con un lungo cavo che verrà installato per le Olimpiadi Milano-Cortina 2026, sul quale poggerà una telecamera per le riprese dall'alto. "Oggi al parco Sempione lato viale Gadio è stato abbattuto un albero di almeno 60 anni perfettamente sano perché la sua chioma interferisce con il cavo che verrà tirato tra le due torri temporanee alte 60 metri posizionate all'interno del parco Sempione su due basi in cemento armato. Qui verranno installate le spidercam che riprenderanno questa fetta di Milano durante i Giochi olimpici".

