Sangiusippuzzo 3 giorni con InCanto di Natale tra artigianato degustazioni musica e spettacoli

Dal 19 al 21 dicembre, Agrigento si trasformerà in un suggestivo palcoscenico natalizio con “InCanto di Natale – Saperi & sapori della festa”. Tre giorni di eventi dedicati all’artigianato, alle degustazioni, alla musica e agli spettacoli, ideati per celebrare le tradizioni e il fascino delle feste, offrendo un’esperienza ricca di emozioni e sapori autentici.

