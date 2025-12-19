Sangiusippuzzo 3 giorni con InCanto di Natale tra artigianato degustazioni musica e spettacoli
Dal 19 al 21 dicembre, Agrigento si trasformerà in un suggestivo palcoscenico natalizio con “InCanto di Natale – Saperi & sapori della festa”. Tre giorni di eventi dedicati all’artigianato, alle degustazioni, alla musica e agli spettacoli, ideati per celebrare le tradizioni e il fascino delle feste, offrendo un’esperienza ricca di emozioni e sapori autentici.
Tutto pronto per “InCanto di Natale – Saperi & sapori della festa”, la tre giorni che animerà Agrigento dal 19 al 21 dicembre con un programma pensato per unire tradizione, gusto, creatività e intrattenimento. L’iniziativa si svolgerà nella zona di Sangiusippuzzo, nell’area esterna di Cartapesta. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Leggi anche: Il Natale si tinge di creatività con “Wanderlust”, tra artigianato, food, workshop, musica e spettacoli
Leggi anche: A Villa Filippina con Quarto Tempo e Xinergie quattro giorni tra musica, laboratori per bimbi e artigianato
Cna Agrigento presenta “InCanto di Natale” Saperi&Sapori della Festa.
Sangiusippuzzo, 3 giorni con “InCanto di Natale” tra artigianato, degustazioni, musica e spettacoli - Tutto pronto per “InCanto di Natale – Saperi & sapori della festa”, la tre giorni che animerà Agrigento dal 19 al 21 dicembre con un programma pensato per unire tradizione, gusto, creatività e intratt ... agrigentonotizie.it
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.