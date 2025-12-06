Castelbellino torna il Paese dell' Albero con due giorni di mercatini e spettacoli

Castelbellino (Ancona), 6 dicembre 2025 - Torna “Castelbellino, il Paese dell’Albero”, uno degli appuntamenti più attesi delle festività natalizie, che culmina con l’accensione del grande albero luminoso sulla collina sovrastata dal borgo, il più grande delle Marche. L’evento è promosso dalla Pro Loco di Castelbellino, dal Circolo I Maggio e dalla banda musicale, riuniti come ogni anno in un unico comitato organizzativo con il sostegno del Comune di Castelbellino. La manifestazione si svolgerà domenica e lunedì 8 dicembre nell’area del Centro Culturale Polivalente di Castelbellino Stazione, in via Falcone 15, dove i visitatori potranno trovare animazioni, spettacoli teatrali e itineranti, stand gastronomici aperti a pranzo e cena, piatti tipici invernali e specialità del periodo, il villaggio di Babbo Natale, truccabimbi e il tradizionale mercatino ricco di idee regalo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

