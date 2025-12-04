Guardia di Finanza ed ENAV insieme per legalità trasparenza e tutela economico-finanziaria

La Guardia di Finanza e l'ENAV SpA, la Società che gestisce il traffico aereo civile in Italia, hanno sottoscritto un nuovo Protocollo d'Intesa triennale finalizzato a rafforzare la collaborazione tra le due istituzioni nella prevenzione e nel contrasto delle irregolarità a danno degli interessi.

© Avellinotoday.it - Guardia di Finanza ed ENAV insieme per legalità, trasparenza e tutela economico-finanziaria

