Lezione di legalità della guardia di finanza agli alunni della scuola media

La scuola Secondaria di Primo grado dell’Ic2 “Rita Levi-Montalcini” di San Tammaro prosegue il proprio impegno nella promozione della cultura della legalità con un nuovo appuntamento formativo rivolto agli studenti delle classi terze. Si è svolto oggi (3 dicembre), presso il cineforum “Antonio De. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Calvi Risorta, il grido di legalità del 2017 e lo scioglimento per mafia: la storia di un Comune tradito di Vito Taffuri Era il 2017 quando Giovanni Rosario Lombardi si presentava agli elettori di Calvi Risorta con parole che suonavano come un manifesto morale. Vai su Facebook

Legalità economica e lotta alla contraffazione: a Savigliano la Guardia di Finanza incontra gli studenti - Un dialogo aperto con il biennio AFM sui valori della tutela del territorio e i rischi delle sostanze stupefacenti ... Da targatocn.it

Studenti a lezione di legalità dalla guardia di finanza - Al via il ciclo di incontri tra guardia di finanza e scuole della provincia, grazie all’intesa con l’ufficio scolastico regionale, il ... Secondo ilrestodelcarlino.it

Casteggio, studenti e guardia di finanza una lezione in classe - Un incontro speciale per gli alunni dell'Istituto comprensivo di Casteggio che sono stati a “lezione” con la guardia di finanza. laprovinciapavese.gelocal.it scrive

Guardia di finanza alla Patrizi. Lezione speciale sulla legalità - Aveva suscitato non poche preoccupazioni e curiosità fra i cittadini, l’altro giorno, la presenza davanti alla scuola media Patrizi di Recanati delle auto e di uomini in divisa della guardia di ... Scrive ilrestodelcarlino.it

Per gli alunni del Mazzini una lezione speciale con la Guardia di Finanza - Mazzini” della Spezia, hanno partecipato, sotto lo sguardo attento della ... Da msn.com

A lezione di legalità con la Guardia di Finanza - Finanzieri del Comando Provinciale di Pordenone e l’Associazione culturale “la mafia non è solo sud” hanno incontrato alcuni studenti dell’Istituto Tecnico “J. Scrive rainews.it