Torino tegola Casadei verso l’Inter | febbre e forfait forzato

Il Torino perde un altro giocatore importante prima della partita contro l’Inter. Cesare Casadei non partirà con la squadra: si è ammalato improvvisamente e ha dovuto rimanere a Torino. La sua assenza complica i piani di Marco Baroni, che dovrà trovare alternative a un elemento chiave del centrocampo.

Il Torino perde un altro pezzo in vista del quarto di finale di Coppa Italia contro l’Inter. Cesare Casadei non farà parte della spedizione granata: il centrocampista è stato fermato da un improvviso attacco febbrile che lo ha costretto a restare a Torino, aggiungendo un ulteriore ostacolo ai piani tattici di Marco Baroni. La sfida, che si disputerà eccezionalmente all’ U-Power Stadium di Monza a causa dell’indisponibilità del Meazza per i lavori legati ai Giochi Olimpici, vede un Toro in piena emergenza medica. Oltre all’assenza dell’ultimo minuto di Casadei, lo staff sanitario non ha dato il via libera al rientro di nessuno dei lungodegenti: restano infatti fuori dai convocati Aboukhlal, Gineitis e Simeone, oltre a Ilic e Biraghi, ancora fermi ai box. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

Torino: Casadei, per il Torino un buon punto a BolognaUn bel punto sul nostro cammino, ci vediamo domenica: sui social si esprime così il centrocampista del Torino Cesare Casadei, che si tiene stretto lo 0-0 conquistato sul campo del Bologna. Si è ... ansa.it

Torino, Casadei: Questa piazza è importante e lavoriamo per onorarlaCesare Casadei ha parlato dal ritiro del Torino ai microfoni di Sky Sport. Il centrocampista del Torino Cesare Casadei ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine dei primi giorni di ritiro a ... gianlucadimarzio.com

