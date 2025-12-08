Torino-Milan allarme Pulisic | febbre nella notte americano verso il forfait

La quattordicesima giornata di Serie A si chiude all’ Olimpico Grande Torino, dove il Milan di Allegri arriva con un obiettivo chiaro: rispondere al Napoli, cancellare la delusione della Coppa Italia e tentare il sorpasso sull’Inter per tornare in vetta. Un compito tutt’altro che banale, sia per la tradizione sfavorevole sia per una gestione degli uomini che diventa ogni settimana più complessa. Il Torino di Baroni, a caccia di punti per scacciare la zona retrocessione, si affida alla spinta di un ambiente che contro i rossoneri si esalta spesso e volentieri. Il Milan, invece, porta con sé un’altra emergenza dell’ultima ora. 🔗 Leggi su Milanzone.it © Milanzone.it - Torino-Milan, allarme Pulisic: febbre nella notte, americano verso il forfait

Approfondisci con queste news

#SerieA | #Torino vs. #Milan Relator: @alecalumite Comentarista: @CalcioDePalma #ESPN2 Centroamérica y Sudamérica () #ESPN3 Argentina @disneyplusla #SerieAxESPN - #DisneyPlus - #TorinoMilan Dale RT Vai su X

Dubbi da sciogliere verso Torino-Milan Mister Massimiliano Allegri lavora alle ultime scelte di formazione e uno dei ballottaggi più caldi riguarda la fascia sinistra: Bartesaghi o Estupiñán #TorinoMilan #SerieA #SpazioMilan - facebook.com Vai su Facebook

SKY - Milan, Pulisic non parte per Torino: atteso il check per capire se ci sarà - Il numero 11 rossonero è stato bloccato da un attacco febbrile che lo ha costretto ... Come scrive napolimagazine.com