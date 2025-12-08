Torino-Milan allarme Pulisic | febbre nella notte americano verso il forfait

La quattordicesima giornata di Serie A si chiude all’ Olimpico Grande Torino, dove il Milan di Allegri arriva con un obiettivo chiaro: rispondere al Napoli, cancellare la delusione della Coppa Italia e tentare il sorpasso sull’Inter per tornare in vetta. Un compito tutt’altro che banale, sia per la tradizione sfavorevole sia per una gestione degli uomini che diventa ogni settimana più complessa. Il Torino di Baroni, a caccia di punti per scacciare la zona retrocessione, si affida alla spinta di un ambiente che contro i rossoneri si esalta spesso e volentieri. Il Milan, invece, porta con sé un’altra emergenza dell’ultima ora. 🔗 Leggi su Milanzone.it

